عضو «التنسيقية»: لجنة العفو الرئاسي لها دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة

علقت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار لجنة العفو الرئاسي الذي صدر أمس الاثنين، بالإفراج عن 33 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدة أن الرئيس السيسي يمارس صلاحياته الدستورية من أجل تحقيق الصالح العام لأبناء الوطن.

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجهود المبذولة من قبل لجنة العفو الرئاسي تعد ترسيخا لحقوق الإنسان، ودليل قاطع على صدق الدولة في النهوض بهذا الملف، موضحة: «الجمهورية الجديدة ترسخ مفاهيم العدل بما يتناسب مع حق الدستور والقوانين والأنظمة».

قرارات العفو الرئاسي نابعة من دراسة موقف كل حالة

وأكدت «المقدم»، أن القيادة السياسية المصرية حريصة على الصالح العام، وتوليه أولوية، كذلك الجهود المبذولة من قبل لجنة العفو الرئاسي تعد ردا على المشككين وأعداء الوطن، مضيفة: «قرارات العفو الرئاسي تكون نابعة من دراسة موقف كل حالة من المفرج عنهم، ولا يتم تلقي أوامر بالإفراج عن أشخاص بأعينهم، وهذه الدقة في اختيار الحالات التي تستحق العفو، تؤكد على أن مصر دولة ذات سيادة قانونية ودستورية».

كما لفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إلى أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بمجهود عظيم في التواصل والفحص والتقدم لها دور كبير يتمتع بالشفافية.