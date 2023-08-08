3 إصابات في تصادم أتوبيس ركاب وسيارة لنقل المواد البترولية بالبحر الأحمر

شهد طريق الغردقة رأس غارب، صباح اليوم، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم، بين أتوبيس نقل ركاب لأحد الشركات الخاصة، وكان خاليا من الركاب وقت الحادث، مع سيارة مواد بترولية، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق الغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب مع سيارة مواد بترولية على طريق رأس غارب الغردقة، على الفور، تم إبلاغ الإسعاف والدفع بسيارات الدفاع المدني لموقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي حادث طريق الغردقة

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأشار مصدر طبي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ المصابين حالتهم الصحية مستقرة والإصابات عبارة عن كدمات وسحجات.

وصرح مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، بأن سيارات الحماية المدنية أزالت آثار المازوت من الطريق حتى لا يتسبب في وقوع حوادث، مضيفًا أنّ الأتوبيس كان خاليًا من الركاب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.