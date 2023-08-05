هيئة الأرصاد: ارتفاع جديد في درجة الحرارة وأمطار رعدية خلال 48 ساعة

سجلت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 37 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا، لافتة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد، وتكون رعدية أحيانا.

ونوهت الهيئة إلى أن الحرارة العظمى يوم الأحد في القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والمحسوسة 41 درجة، وفي السواحل الشمالية 35، والمحسوسة 38، وجنوب سيناء 41، والمحسوسة 44، وشمال الصعيد 42، والمحسوسة 44، وجنوب الصعيد 44، والمحسوسة 45.

ولفت الخبراء لوجود نشاط لحركة الرياح، نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم السبت

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت ما يلي:

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 38 26

أكتوبر 37 25

بنها 37 26

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 35 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 19

كاترين 33 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 34 25

مطروح 34 24

السلوم 37 25

سيوة 42 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30

حلايب 37 30

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 27

أسيوط 41 27

سوهاج 42 28

قنا 42 29

الأقصر 43 29

أسوان 43 31

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 42 32