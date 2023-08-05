«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والمحسوسة تصل لـ40 درجة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وهي حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد، والتي ينتج عنها وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في نفس المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأكدت الأرصاد أن البلاد اليوم السبت تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس اليوم تسودها أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 37 درجة مئوية لتصل المحسوسة إلى 40 درجة.

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم السبت من المتوقع أن تسجل العظمى والمحسوسة بالتتابع في كل من محافظات القاهرة والوجه البحري 37 -40، السواحل الشمالية 35 - 38 درجة مئوية، جنوب سيناء 40 - 43 درجة مئوية.

كما تسجل درجات الحرارة في ذروة اليوم في مناطق شمال الصعيد العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية، جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا

وتشهد درجات الحرارة غدا الأحد 6 أغسطس، العظمى في القاهرة والوجه البحري 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية، السواحل الشمالية العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية، جنوب سيناء العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية، شمال الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية، جنوب الصعيد العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.