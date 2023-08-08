منظمة لحقوق الحيوان تشكر الممثل رايان جوسلينج بسبب الفرو الصناعي في «Barbie»

وجهت إحدى منظمات حقوق الحيوان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعرف باسم «PETA» الشكر إلى الممثل رايان جوسلينج بسبب الملابس التي أرتداها في فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جروينج، إذ اختار الممثل الأمريكي الملابس المصنوعة من الفرو الصناعي بدلا من الفرو الحقيقي في عدد من مشاهد الفيلم التي قام فيها بدور الدمية «كين».

ظهر رايان جوسلينج في أحد مشاهد فيلم «Barbie» وهو يرتدي معطفا من فرو المنك الأبيض ولكن اتضح فيما بعض أنه فرو زائف، وأوضحت ليزا لانج، نائبة رئيس منظمة «PETA»، «بدءًا من معطفه المنك وصولاً إلى حذائه المصنوع من جلد نباتي، يقدم رايان جوسلينج اتجاه لطيف الحيوانات من خلال ورفضه ارتداء الفراء»، وذلك وفقا لما نشره موقع «TMZ».

وأضافت: «تشجع PETA الجميع على أن يكونوا مثل (كين) في هذا الهالوين من خلال اتباع خطى جوسلينج، ولا يرتدون جلود الحيوانات وفرائهم».

فيلم «Barbie» في السينمات المصرية خلال أيام

ينتظر الجمهور المصري خلال الأيام المقبلة بدء عرض فيلم «Barbie» في دور العرض السينمائي، وذلك بعد حالة النجاح الضخمة التي حققها الفيلم حول العالم منذ طرحه في السينمات، ونجح خلال أسبوعين في كسر حاجز المليار دولار إيرادات، ويواصل الصعود ليصبح قريب من تحقيق لقب أعلى فيلما تحقيقا للإيرادات في العالم لعام 2023.