عرض فيلم «Barbie» في دور العرض المصرية خلال أيام

قالت شيرين زند، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد موشن بيكتشرز»، الموزعة لأفلام «وارنر براذرز» في مصر، إنه من المقرر عرض فيلم «Barbie» في دور العرض السينمائي المصرية خلال الأيام المقبلة، قبل الموعد المحدد في 31 أغسطس الجاري.

وأضافت «زند»، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلة: «نستعد لعرض الفيلم في مصر، ولكن ننتظر موافقة الرقابة، وقد يُعرض مبكرا عن الموعد المحدد سلفا».

عرض الفيلم في الدول العربية

وبدأت الدول العربية خلال الساعات الماضية في الإعلان عن عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، من بينها الإمارات والمملكة العربية السعودية التي حددت يوم 10 أغسطس الجاري لطرح الفيلم في السينمات بدلا من يوم 31 من نفس الشهر.

ومن جانبه، كشف مجلس الإعلام الإماراتي، في بيان، أن التصريح بعرض الفيلم جاء بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري.

وكان من المقرر في البداية أن يعرض فيلم «Barbie» في سنيمات الشرق الأوسط يوم 19 يوليو الماضي، إلا أن تم تأجيل الموعد لـ31 أغسطس دون إبداء أي أسباب.

إيرادات فيلم «Barbie» تتجاوز المليار دولار حول العالم

ونجح فيلم «Barbie» خلال الساعات الماضية في كسر حاجز المليار دولار إيرادات بعد أسبوعين من عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم، ليصبح الفيلم في المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات حول العالم في 2023.

الفيلم يحمل توقيع المخرجة جرينتا جروينج، ويجمع في بطولته مارجوت روبي وريان جوسلينج، وأمريكا فيريرا، وكيت ماكينون، ومايكل سيرا، وهيلين ميرين، وويل فيريل.