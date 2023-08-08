ترجمة «بيت القبطية» للروائي أشرف العشماوي في الولايات المتحدة

أعلن الروائي أشرف العشماوي صدور الترجمة الإنجليزية لروايته «بيت القبطية» في الولايات المتحدة خلال أيام، مشيرا إلى الترجمة تتضمن كلمة خاصة من الروائي إبراهيم عبد المجيد.

ونشر «العشماوي» صورة لغلاف الترجمة، وعلق عليه عبر «فيسبوك»: «صورة كاملة لغلاف النسخة الإنجليزية من روايتي بيت القبطية التي تصدر بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام عن دار نشر Hoopoe Fiction أجمل ما فيه كلمة أستاذي الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد عن الرواية».

وكان أشرف العشماوي قد أصدر في يونيو الماضي أحدث أعماله وهي رواية «السرعة القصوى صفر» عن الدار المصرية اللبنانية، والرواية مستوحاة من أحداث حقيقية، كما صدر له من قبل روايات «سيدة الزمالك»، و«تذكرة وحيدة للقاهرة» و «صالة اورفانيلي»، كما أصدر كتابا وثائقيا «سرقات مشروعة» عن سرقات الآثار المصرية وتهريبها ومحاولات استردادها، تم ترجمته للغة الألمانية.