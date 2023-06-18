أشرف العشماوي يصدر أحدث رواياته «السرعة القصوى صفر»

أعلن الروائي أشرف العشماوي صدور أحدث رواياته عن الدار المصرية اللبنانية وتحمل عنوان «السرعة القصوى صفر»، والرواية مستوحاة من أحداث حقيقية.

ونشر «العشماوي» غلاف الرواية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق عليها: روايتي الجديدة صدرت الآن عن الدار المصرية اللبنانية وأتمنى لكم قراءة ممتعة، مع خالص مودتي.

معلومات عن أشرف العشماوي:

وأشرف العشماوي قاض وكاتب، وهو مولود في 15 يوليو 1966، تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، عمل في سلك القضاء.

وبدأ مسرة الكتابة في العام 1999، وصدر له حتى الآن ما يزيد عن عشر روايات، ونشر في عام 2010، كتابه الأول بعنوان «زمن الضباع» عن الدار المصرية اللبنانية.

كما نشر روايات «توبا»، «القبطية»، «سيدة الزمالك»، و«تذكرة وحيدة للقاهرة» و «صالة اورفانيلي»، «الجمعية السرية للمواطنين» كما أصدر كتابا وثائقيا «سرقات مشروعة» عن سرقات الاثار المصرية وتهريبها ومحاولات استردادها تم ترجمته للغة الالمانية.

حصل على جائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن روايته «البارمان» في 2014، كما حصدت روايته «كلاب الراعي» على جائزة أفضل رواية تاريخية في ملتقى ممكلة البحرين الثقافية في 2019.