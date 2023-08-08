مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق

كشفت الدكتورة منارغانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلة إن هناك العديد من المناطق في الجمهورية ستشهد سقوط أمطار رعدية، منها حلايب وشلاتين وأبو سبل والوادي الجديد، مشيرة إلى أن المواطنين سيبدأون الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة مساء اليوم.

انخفاض درجات الحرارة مساء اليوم

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المتوقع في حالة الطقس اليوم تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا، على بعض المناطق مثل حلايب وشلاتين ومحافظة الوادي الجديد، ويصاحبها رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق، وتمتد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية من البحر المتوسط وخاصة مطروح والعلمين والإسكندرية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بدءا من مساء اليوم بشكل تدريجي.

أجواء شديدة الحرارة على بعض المناطق

وأكدت أن درجات الحرارة تشهد اليوم الثلاثاء انخفاضا طفيفا وتدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون هناك أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 8-8-2023، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.