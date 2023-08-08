«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتى السبت المقبل، نظرا لتأثير مرتفع العروض الوسطى على حالة الطقس هذه الأيام.

انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة

وأضافت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أنّه بعد أن أحكم منخفض الهند الموسمى سيطرته على البلاد خلال الثلاث أسابيع الماضية، حيث شهدت البلاد الكثير من الموجات الحرارية، وارتفاع درجات الحرارة، نشهد هذه الأيام تحسنا في الأحوال الجوية على الأنحاء، مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء، ويصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات المساء الأولى والليل المتأخرة، وتستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

نشاط الرياح على السواحل الشمالية

وأشارت الأرصاد، إلى أنّه من المتوقع مع تقدم ساعات اليوم، أن نشهد نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ «العلمين - مطروح - الإسكندرية» اعتبارا من اليوم، ليصل ارتفاع الأمواج بين 1.5 لـ2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 36 - 39 درجة.

العاصمة الإدارية: 40 - 43 درجة.

العاصمة الإدارية: 37 - 40 درجة.

بنها: 36 - 39 درجة

دمنهور: 36 - 38 درجة.

وادي النطرون: 37 - 40 درجة.

كفر الشيخ: 35 - 38 درجة.

المنصورة: 35 - 38 درجة.

الزقازيق: 36 - 38 درجة

شبين الكوم: 36 - 40 درجة.

طنطا: 35 - 40 درجة.

دمياط: 33 - 38 درجة

بورسعيد: 33 - 38 درجة.

الاسماعيلية: 38 - 40 درجة.

السويس: 37 - 40 درجة.

العريش: 34 - 39 درجة.

رفح: 33 - 38 درجة.

رأس سدر: 40 - 43 درجة.

نخل: 39 - 42 درجة.

كاترين: 33 - 35 درجة.

الطور: 39 - 42 درجة.

طابا: 37 - 39 درجة.

شرم الشيخ: 42 - 44 درجة.

الإسكندرية: 35 - 38 درجة.

العلمين: 32 - 35 درجة.

مطروح: 32- 35 درجة.

السلوم: 33 - 37 درجة.

سيوة: 40 - 45 درجة.

رأس غارب: 39 -42 درجة.

الغردقة: 41 - 44 درجة.

سفاجا: 39 - 42 درجة.

مرسى علم: 41 - 42 درجة.

شلاتين: 42 - 45 درجة.