«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس اليوم: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد والإعلامية دينا شرف، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية في الظل، والمحسوسة 37 درجة مئوية، وبالتالي فإن طقس اليوم سيكون مختلفا إلى حد بعيد عن طقس أمس وأوله.

أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لأن المناطق الموجودة في السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وستكون المناطق الجنوبية شديدة الحرارة رطبة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، وفي فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة، وسنشعر بالأجواء المعتدلة في معظم أنحاء الجمهورية، وبخاصة المناطق الشمالية.