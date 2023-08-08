أغنية «حبيت المقابلة» لـ محمد حماقي تحقق 3 ملايين مشاهدة

حققت أغنية «حبيبت المقابلة» للفنان محمد حماقي انتشارًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك منذ طرحها نهاية الأسبوع الماضي ضمن ألبومه الجديد، إذ جرى طرحها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ليُعد أول مطرب مصري يستخدم تلك التقنية الجديدة.

وتجاوزت مُشاهدات أغنية «حبيبت المقابلة» لـ محمد حماقي الـ3 ملايين مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك منذ طرحها قبل 4 أيام، فيما تحتل المركز الخامس في قائمة «التريندات» على الموقع ذاته.

أغنية حبيت المقابلة من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الأرتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر وإدارة أعمال المنتج حمدى بدر.

وتقول كلمات أغنية محمد حماقي الجديدة «أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك.. ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك.. كده هنطوّل..هو احنا بتوع فرصة سعيدة.. أنا حبيت المقابلة».

وتصدر محمد حماقي مؤخرًا بأغنية لمون نعناع التريند الأيام الماضية من طرحها وتعدت حتى الآن 5 ملايين من المشاهدات على «يوتيوب» كما نالت إشادات الجمهور بسبب الطابع الشعبي الذي يتميز به الأغنية ويقدمه حماقي لأول مرة.