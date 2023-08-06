قطع المياه عن مدينة شبين الكوم بالمنوفية غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه عن مدينة شبين الكوم لمدة 4 ساعات غدا الاثنين، من 10 صباحا وحتى 2 ظهرا، وذلك من أجل إجراء أعمال الصيانة اللازمة لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم بالمنوفية

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه في مدينة شبين الكوم بالمنوفية هي «مدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصيلحة، وميت خاقان»، وذلك لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً.

سبب قطع المياه عن مدينة شبين الكوم بالمنوفية

وأوضحت أن سبب قطع المياه عن مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية غدا، هو قيامها بأعمال صيانة لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز في المناطق المتأثر بانقطاع المياه بتدبير احتياجاتهم طوال فترة توقف الخدمة، وفي حال وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 وغرفة الطوارئ.