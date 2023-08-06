خريطة قطع وتعديل ضخ المياه في الدلتا والبحر الأحمر

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع وتعديل مواعيد ضخ المياه في عدد من الشركات التابعة لأعمال التكرير وتطهير الخزانات أو بسبب كسر مفاجئ.

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، حتى الساعة السادسة صباح الغد، لإنهاء أعمال التكريك التي تنفذها مديرية الري في القليوبية بنهر النيل أمام مأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة.

سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع

وطالبت الشركة، عبر حسابها على فيس بوك، المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، انها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

مدة وأماكن قطع المياه بالمنوفية

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه عن مدينة شبين الكوم بمناطق «مدينة شبين الكوم وضواحيها - كفر المصيلحة - ميت خاقان» لمدة 4 ساعات غدا من 10 صباحا وحتى 2 ظهرا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

القيام بأعمال صيانة لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

وأشارت الشركة، إلى أنّ سبب قطع المياه عن مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أعمال صيانة وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

مواعيد تعديل ضخ المياه في سفاجا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر في بيان، تعديل مواعيد ضخ المياه في مدينة سفاجا بسبب كسر مفاجئ بخط قنا - سفاجا، كما يلي.

- يوم الاثنين: سفاجا البلد.

- يوم الثلاثاء: مناطق الأهالي بلوكات 1 والإسكان الغربي والشيما بلوكات الثانوي الألومنيوم والقضاء وأم الحويطات.

- يوم الأربعاء: مجلس المدينة والبحر والإسكان الشرقي.

- يوم الخميس: الإشغال 1 عمارات الجيش والمركز السياحي ك 8.

- يوم الجمعة: الأشغال 2.

- يوم السبت: عمارات كيلو 5 ومناطق حي الهدى والاستاد ومبارك 2 وأبوالنصر.

- يوم الأحد: الإذاعة والتليفزيون والمدينة الصناعية.