مواعيد قطع المياه بالفيوم والمنوفية لغسل الشبكات وتطهير الخزانات

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والمنوفية، عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال ربط الخطوط وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

مدة قطع المياه عن مناطق محافظة الفيوم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه مساء اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري 2023 عن مناطق بمركز سنورس «قري الكعابي - جرفس - ابو عيطة - جزء من قرية بيهمو» لمدة 6 ساعات تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء وحتي الرابعة فجرا.

سبب قطع المياه عن قرى مركز سنورس

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر المنشور إلى أن سبب قطع المياه عن بعض المناطق بمركز سنورس، هو القيام بأعمال ربط خط مياه الشرب قطر 355 بقرية الكعابي بمركز سنورس.

طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر المنشور أنها تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 125 وأرقام تليفونات محمول «01208288854 - 01208288834 » وعلى رقم واتس 01275358538 وعلى الموقع الرسمي للشركة.

أماكن قطع المياه في المنوفية

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه غدا الثلاثاء عن مدينة سرس الليان من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر المنشورالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات من المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.