حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستحقة لاستلام بطاقة الخدمات المتكاملة، وتتمثل في «قصار القامة، والإعاقات السمعية، والهيموفيليا، والإعاقات البصرية، وأمراض الدم المزمنة، والأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، وأصحاب الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، واضطرابات تعلم تعيق إدراك الطفل، واضطراب فرط الحركة، والجذام، ومتلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، ودرجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، ودرجة فقد السمع 55 ديسبل، ومصابو شلل الأطفال في طرف واحد، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، بالخطوات.. كيفية استلام بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

- تبدأ خطوات استلام باقة الخدمات المتكاملة، بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، للتسجيل عليه.

- اختيار حجز موعد الكشف الطبي للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

- تتولى لجنة طبية متخصصة إجراء الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- حال الموافقة على الشخص يتم تحديد نوع الإعاقة.

- يتم اعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- التسجيل للحصول على موعد ومكان إجراء الكشف الوظيفي.

- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة.

- حال القبول يتم إرسال البيانات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل الشركة المختصة التي تم التعاقد معها.

- وفي النهاية تصدر وزارة التضامن، بطاقات خدمات متكاملة للمواطنين المقبولين على عناوين منازلهم.