رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. اتبع 5 خطوات

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابطا للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 المخصص لذوي الإعاقة من أجل الحصول على الحقوق الواردة في القانون، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عن طريق تحديد موعد عبر موقع وزارة الصحة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط الذي حددته وزارة التضامن من أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 من هنــــــا.

- النقر على خانة استعلام طلبات.

- وبعد اختيار استعلام طلبات، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- النقر على خانة بحث.

- ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.