«رياضة الإسكندرية»: انطلاق مبادرة «صيف شبابنا» بالمراكز  

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّ مبادرات المديرية بالإسكندرية، مستمرة ومتجددة بهدف الوصول إلى كل فئات المجتمع، وتشمل أنشطه فنية ورياضية وثقافية وعلمية وكشفية، لذلك أطلقت مبادرة «صيف شبابنا» بمختلف مراكز الشباب، وتهدف إلى ممارسة الرياضات المختلفة مثل مرة القدم، وفي مركز شباب الفضالي، شارك أكثر من 120 شخصا من كل الأعمار ضمن النشاط الصيفي لفريق كرة القدم.

.

ممارسة رياضتي الكاراتيه والجمباز

وأضافت أنّ المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة، على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وفي مركز شباب السيوف 2، شارك 780 شخصا، ضمن النشاط الصيفي للكاراتيه وكرة القدم والجمباز.

النشاط الصيفي لكرة سلة وملاكمة

وتستمر المبادرة حتى 7 سبتمبر المقبل، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية، وشارك 50 شخصا في مركز شباب المطار التابع لفرع شباب شرق، ضمن النشاط الصيفي لفريق الكونغ فو، وفي مركز شباب المعمورة، شارك أكثر من 200 شخص، ضمن النشاط الصيفي لفريقي كرة السلة والملاكمة.