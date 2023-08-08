«التنمية المحلية» ترصد جهود مواجهة القضية السكانية بـ3 محافظات.. «احسبها صح»

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ومواجهة معدلات الزيادة، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضية السكانية، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع، وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، إضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

رفع وعي المواطنين

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظات الجيزة وبني سويف والبحيرة لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، حيث شهدت محافظة الجيزة تنظيم ندوة في إطار مبادرة «خلفتك مسؤوليتك.. احسبها صح»، عن الزياده السكانية وأثرها على الفرد والاسرة والمجتمع والتنمية واستغلال التجمعات في مبادرة «100 يوم صحة، تناولت محو الموروثات القديمة مثل «العيال عزوة».

وفي محافظة بني سويف، جرى إطلاق رابط للتسجيل في مبادرة 1000 قائد سكاني على مستوى المحافظة لمدة 15 يومل، لينتهي التسجيل في 15 أغسطس 2023، لتأهيل الشباب في شتى مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان لرفع الوعي بالقضية السكانية.

وفي محافظة البحيرة، جرى إطلاق قافلة طبية بمختلف التخصصات، وتوفير سيارة أسطوانات غاز وسلع تموينية مدعمة وإصلاح وصيانة عدد من كشافات القرية، إضافة إلى التركيز على برنامج محو أمية وتوعية المواطنين خاصة السيدات.