«التنمية المحلية»: متابعة جهود 4 محافظات لحل تحديات القضية السكانية

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظات بني سويف و الأقصر والغربية والبحيرة بشأن تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

في محافظة بني سويف تم إطلاق عيادات متنقلة لتوفير الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين وتحويل الحالات التي تتطلب العلاج على نفقة الدولة إلى المستشفيات الحكومية.

ندوة عن حقوق الطفل

وفي محافظة الغربية، جرى عقد ندوة لتسليط الضوء على حقوق الطفل في حياة صحية خالية من الأمراض، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة.

وفي محافظة الأقصر يتم رصد مشكلات السكانية وخصوصا التي تواجه السيدات على أرض الواقع، وخلق بيئة مناسبة للابتكار والتميز للمرأة، فضلا عن تنظيم معرض للمنتجات الحرفية.

حملة تنظيم الأسرة

وفي محافظة البحيرة، تشهد مدن ومراكز المحافظة إطلاق حملة تنظيم الأسرة وحملة 100 يوم صحة للكشف المبكر لأورام البروستاتا والقولون وعنق الرحم وأورام الرئة والاعتلال الكلوي والتوعية بأهمية الكشف المبكر والاهتمام بالصحة.