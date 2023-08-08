فتح باب تسجيل الماجستير والدكتوراه في كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، فتح باب تسجيل الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه، اليوم الثلاثاء، للحاصلات على دبلومة تمهيدية للماجستير، في تخصصات الأدب، والنقد والبلاغة، والنقد والعقيدة، والفلسفة، والتفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه، وأصول اللغة.

أماكن سحب الملفات

وأوضحت الكلية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للرغبات في التسجيل لمرحلة الدراسات العليا، سحب الملفات من مقر الكلية أو الكلية الحاصلة منها على درجة الماجستير، وتقديمه لإدارة الدراسات العليا مصحوبا بطلب لعميد الكلية الدكتور زكي صبري للموافقة على التسجيل.