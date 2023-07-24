«وحدة اليقظة الدوائية»، تعد بمثابة أداة تنسيقية مع هيئة الدواء المصرية، تم تفعيلها داخل مستشفيات المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي : «الإسماعيلية، بور سعيد، والأقصر»، وتستهدف هذه الوحدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ضمان توفير دواء آمن وفعال، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، ما هي وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل ودورها، وفقا لما صدر عن هيئة الرعاية الصحية في بيانات لها.

ما هي وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل ودورها؟

- تستهدف وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل، تقديم رعاية صحية آمنة لكافة المتعاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

- تهدف وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل أيضا إلى توصيل الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل.

- تساهم وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل في الوصول إلى الاستخدام الأمثل للأدوية.

- تقوم وحدة اليقظة الدوائية داخل منشآت الرعاية الصحية بعملية جمع وتقييم المعلومات عن سلامة المستحضرات الصيدلية، ومن ثم إبلاغ هيئة الدواء المصرية بما تم رصده.

- يتبلور دور وحدة اليقظة الدوائية داخل منشآت الرعاية الصحية، في رصد وتحليل الآثار العكسية للأدوية.

- تم تنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية على يد خبراء الصحة العالمية، لمسؤولي اليقظة الدوائية، حول ما تعنيه «اليقظة الدوائية».