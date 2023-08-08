حملات مكبرة لمصادرة أطقم الصوت والسماعات بـ«التكاتك» في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملاتها المكبرة على مركبات «التوك توك» لمصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة لمحاربة التلوث السمعي، بنطاق مدينة بيلا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مصادرة عدد كبير من أطقم الصوت

وتمكنت الحملة التي جاءت بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بديوان مجلس مدينة بيلا، من مصادرة عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات المنتشرة بمركبات «التوك توك»، بنطاق المدينة، وجرى اتخاذالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المضبوطات.

استمرار مثل هذه الحملات على «التوك توك»

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا استمرار مثل هذه الحملات على مركبات «التوك توك» بنطاق مركز ومدينة بيلا لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، لما تقوم به من ضوضاء وتلوث سمعى يسبب ضرر على المواطنين، حتى الالتزام الكامل بعدم إزعاج المواطنين.