«معلومات الوزراء»: مليار جنيه مكاسب الحكومة من السحابة السوداء سنويا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء جهود وزارة البيئة خلال السنوات الماضية التي أدت بدورها إلى انخفاض السحابة السوداء ومنع ظهورها في سماء القاهرة، في الفترة من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف نوفمبر من كل عام والتي تنتج عن حرق قش الأرز.

جهود الحكومة في خفض أضرار قش الأرز

ونوه مركز المعلومات بأن الحكومة استطاعت إنجاح منظومة إدارة الأزمة في الأعوام السابقة عبر تحويل القش من عبء على الفلاح والمجتمع، وذلك من خلال التخلص منه بالحرق ما يتسبب في تلوث الهواء إلى الاستخدام الاقتصادي وخلق فرص العمل المرتبطة به.

التفتيش على 2102 منشأه صناعية في 2022

وتمكنت الجهود الحكومية من منع أكثر من 16ألف طن انبعاثات جرى تجنبها سنويا من منع حرق قش الأرز، والتفتيش على 2102 منشأه صناعية في 2022 خلال موسم حصاد الأرز، وتجميع ما يقرب من مليون و377ألف طن قش أرز بنسبة 86.4% من كمية قش الأرز الناتجة عن المساحة المزروعة العام الماضي.

إعادة تصنيع قش الأرز

وتمكنت 5 محافظات من توفير نحو مليار جنية من تحويل قش الأرز إلى أعلاف للمواشي والحيوانات، بعد توفير المكابس والمفارم للمزارعين لإعادة تصنيع قش الأرز.

وعقدت وزارة البيئة 821 ندوة وحملة توعية بيئية للمواطنين، للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الأستفادة من قش الأرز.

منتجات صناعية تخرج من قش الأرز

الأعلاف الصالحة للمواشي.

سماء للتربة.

صناعة الألواح الخشبية.

فرش لمزارع الدواجن.

بديل لتبن القمح.