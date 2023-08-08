الفريق مهاب مميش: قناة السويس أفضل ممر ملاحي في العالم ولا بديل عنها

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، إن قناة السويس هي الممر الملاحي الأكثر أمانًا في العالم مقارنة بأي ممر ملاحي عالمي آخر، مشيراً إلى أنه لا بديل لشركات الملاحة العالمية عن العبور منه، خاصة بعد حفر مشروع قناة السويس الجديدة وتعميق المجري الملاحي القديم.

وأضاف مميش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالتزامن مع الاحتفال بالذكري الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحي، جعل الإبحار في قناة السويس آمنًا جداً، بوصول عمقه إلى 24 مترًا بطول المجرى.

«مميش»: قناة السويس «زيرو حوادث»

وقال إن حوادث قناة السويس قليلة جداً مقارنة بالممرات الأخرى وتعتبر «زيرو حوادث»، إلى جانب امتلاك هيئة قناة السويس، لعناصر من أكفأ المرشيدين في العالم، وقدرات للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ في المجرى الملاحي.

وتابع أنّ قناة الشمال الروسية المنافسة، لا يمكن أبداً دخولها في مقارنة مع قناة السويس بسبب تأثرها بالظروف الجوية، وتجمدها طوال 6 أشهر من السنة، فيما تعمل قناة السويس طوال الـ12 شهرا في ظل تمتع مصر بطقس معتدل طوال العام.

عمق يستوعب التطور في بناء السفن

وأشار مهاب مميش إلى أنّ مشروع حفر قناة السويس الجديدة، زاد من الأهمية الاستراتيجية لمصر، بدليل عبور أضخم السفن من المجرى الملاحي، قائلًا: «عند البدء في مشروع تعميق قناة السويس، راعينا الوصول إلى عمق يستوعب التطور في بناء السفن، خاصة الضخمة ذات الغواطس الكبيرة لاستيعاب القناة لها».