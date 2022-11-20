مهاب مميش لـ«أ ش أ»: مصر ستكون مصدرا إقليميا للهيدروجين الأخضر

أوضح الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والمواني البحرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات بالبدء في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

التحول نحو الهيدروجين الأخضر

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أوضح «مميش»، أن مصر ستكون مركزا مهما ومصدرا للهيدروجين الأخضر، موضحًا أن عددا من الاتفاقبات الدولية تعمل على مكافحة التلوث البيئي، بزيادة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل نوعًا جديدًا من الوقود غير الملوث للبيئة.

دعوة للخروج بتوصيات تعزز من النمو الاقتصادي

وأكد الفريق، أهمية الحوار من أجل الخروج بقرارات وتوصيات تعزز عمليات النمو الاقتصادي، مشيدا بدور منتدى «الأمن المائي المصري.. التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة»، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية.

وكان يدير المنتدى الذي انطلق اليوم، المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، بحضور أحمد زايد، مدير المكتبة، ومي مجيب، المشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية.

مجهودات رئاسية لرفع كفاءة المواني

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن مصر أقوى دولة في المنطقة وتمتلك العديد من المقومات، مشيرا إلى مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة كفاءة الموانئ البحرية، التي تعد نقطة اتصال بالعالم الخارجي، كما تقدم خدمات بحرية ضخمة.

الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا في الفكر

وأشار الفريق، أن مصر تمتلك موانِ ضخمة، إضافة إلى العديد من المقومات البشرية والطبيعية، وهو ما يجعلها دولة مائية من الدرجة الأولى، إذ نطل على البحر المتوسط والأحمر والنيل، ما يستوجيب توظيف تلك المقومات في ظل قوانين فعالة تحدد كيفية استغلالها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحًا في الفكر.