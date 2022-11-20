مهاب مميش: توجد طفرة تنموية كبرى في تطوير المواني المصرية

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والمواني البحرية، إن مشروع قناة السويس الجديدة كان مقرر لها 36 شهرا وحين عرضنا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال «هي فقط سنة»، فكانت عملية صعبة جدا، موضحا «توجد طفرة تنموية كبرى في تطوير المواني المصرية».

جاء ذلك خلال الحوار الأول من منتدى «حوارات الإسكندرية» الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية تحت عنوان «الأمن المائي المصري: التهديدات والمخاطر وسُبل المواجهة»، بحضور الدكتور محمد شوقي العناني؛ أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، وإدارة الدكتور علي الدين هلال؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.

مستشار رئيس الجمهورية: أنجزنا قناة السويس الجديدة في ثلث المدة بإرادة المصريين

واضاف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والمواني البحرية، أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في ثلث المدة كان صعب لكنها إرادة المصريين هي من مكنتنا من ذلك، مستكملا: «العمال كانوا بيرفضوا ياخدوا اجازات من شعورهم النابع بأهمية عملهم».

مميش: يمكن أن نتسيد العالم مائيا

وأكد أنه يمكن لقناة السويس الجديدة أن تتسيد العالم مائيا، عبر جذب السفن لدخول مصر عبر التنافسية وتحسين الأداء، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا عن طريق تحقيق الأمن أولا وثانيا وثالثا.

مميش: مصر تتحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد أن مصر سوف تتحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، وهو ما أعلن بمؤتمر المناخ مؤخرا، لافتا إلى أن مصر بدأت تعمل على تطوير مجال النقل البحري من خلال المشروعات العملاقة التي تمت بقناة السويس والتي سوف تتحول إلى أهم منطقة اقتصادية في المنطقة.

وأشار إلى اتجاه مصر نحو الاقتصاد الأزرق، وهو كل ما يخص البيئة البحرية، وفي مقدمتها الطفرة التنموية الكبرى في تطوير المواني المصرية الحالية وإنشاء مواني جديدة، لمواجهة التنافسية العالمية في هذا المجال بالإضافة إلى التأمين للمياه الإقليمية وخاصة قناة السويس.