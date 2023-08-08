«القاهرة الإخبارية»: البحث عن ناجين أسفل أنقاض مبنى قصفته روسيا شرق أوكرانيا

استأنف المسعفون، فجر اليوم، عمليات البحث عن ناجين أسفل أنقاض مبنى سكني تعرض لضربة صاروخية روسية، تسببت بمقتل 7 أشخاص في «بوكروفسك» في شرق أوكرانيا.

وقال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية في «دونيتسك»، إنّ الضربة خلفت 7 قتلى وأصابت 67 بجروح، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وأكد وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمنكو، أنّ 29 شرطيًا و7 مسعفين وطفلين بين المصابين، مُشيرًا إلى أنّ عمليات الإغاثة التي توقفت خلال الليل بسبب خطر وقوع هجمات أخرى، استؤنفت فجرًا.