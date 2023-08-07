القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 53 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قصفت القوات الأوكرانية، «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، 53 مرة باستخدام 202 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 122 ملم، 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدوره، جرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنفسه تشغيل نظام المحاكاة للتدرب على قيادة طائرت «إف 16» الأمريكية التي تسلمته «كييف» من التشيك بشكل عملي، وقال الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس، إن «كييف» تسلمت من «براج»، جهاز المحاكاة للتدرب على قيادة الطائرات الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زيلينسكي يدعو للتطهير الداخلي من الذين يسيئون استخدام السلطات

وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي، إلى التطهير الداخلي من الذين يضعفون بلاده من خلال إساءة استخدام السلطات، كما دعا في كلمة مصورة عبر «تليجرام»، إلى العودة إلى الواقع فيما يخص مسألة الانتصار.

بدوره، أشار ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، إلى أن بولندا تعتزم إنفاق مئات المليارات من اليوروهات بهدف بناء جيش مهيب، مضيفا في مقابلة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أن «وارسو» ستتعرض لخسارة كامل الجيش في حال دخلت في حرب تقليدية ضد «موسكو».