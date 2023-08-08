القوات الأوكرانية تجدد قصفها لـ«دونيتسك» بـ25 قذيفة

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم، باستخدام 25 قذيفة من عيار 155 مللي، «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت إثر استفتاء في عام 2022، أُجري في 4 مناطق «دونيتسك، ولوجانسك، وخيرسون، وزابوريجيا»، ضم هذه المناطق إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية من جديد، «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، بـ14 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة شمال فلاديميروفكا

بدورها، تصدت القوات الروسية لعدة هجمات للقوات الأوكرانية في «مقاطعة دونيتسك»، وأشارت مجموعة القوات الروسية «شرق»، إلى تدمير مستودع ذخيرة شمال فلاديميروفكا ونقطة انتشار مؤقتة لـ القوات الأوكرانية في منطقة أوجليدار، كما دمرت نيران مدفعية الهاوتزر طاقم هاون شمال نيكولسكي.

وأسقطت القوات الروسية، مسيرة أوكرانية «فوريا»، باستخدام منظومة «فيربا» المحمولة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

اليوم..«واشنطن» تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا.. 200 مليون دولار

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة «رويترز» للأنباء، إنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، إلى أنّ انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، تسببت في زيادة الأسعار العالمية بنحو 15%، مشيرا إلى أنّ موسكو منعت 18 مليار رغيف خبز عن دول الجنوب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إنّه إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حقا ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة، يجب أن تتخلى عن الاتهامات والتهديدات بالعقوبات ضد بلاده.