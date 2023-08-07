أوكرانيا تعلن مقتل 5 مواطنين في قصف روسي لمبنى سكني في دونيتسك

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، قبل قليل، سقوط 5 قتلى على الأقل، وإصابة 18 آخرين، في قصف روسي استهدف أحد المباني السكنية في منطقة دونيتسك الحدودية، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل مساء اليوم الاثنين.

قصف أوكراني لروسيا

وفي الوقت نفسه، كشف حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية قريباً من المقاطعة، بحسب بيان له على موقع المراسلات القصيرة «تليجرام».

وأضاف حاكم مقاطعة بيلجورود أن روسيا فعلت نظام الدفاع الجوي، الذي استطاع إسقاط طائرة بدون طيار، عند اقترابها من المدينة، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 65 قذيفة باتجاه المقاطعة، مما أدى إلى أضرار في عدد من المنازل وفي خطوط الكهرباء، كما تسبب القصف في اندلاع حرائق في حقل للقمح وإصابة شخصين.

يأتي القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية، اليوم الاثنين، بعد يوم من إعلان موسكو عن إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة في مدينة كالوجا، دون أي إصابات أو أضرار.