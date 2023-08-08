تقارير روسية: كييف قصفت دونيتسك 28 مرة خلال يوم واحد بـ100 وحدة ذخيرة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرقي البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 28 مرة باستخدام 100 وحدة من الذخيرة المختلفة من أعيرة مختلفة، بينها 152 و155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس «الدوما» الروسي، ليونيد سلوتسكي، إلى فشل محاولات الغرب الجماعي و«دمى أوكرانيا» بفرض مفهوم «كييف» المعادي لبلاده، على دول نصف الكرة الجنوبي، أو الدفع بصيغة السلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كأساس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«واشنطن»: لا يوجد محادثات سلام مع روسيا في الوقت الحالي

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسمها، ماثيو ميلر، إلى عدم وجود محادثات سلام مع روسيا في الوقت الحالي، موضحا أن موسكو ترفض المشاركة في محادثات سلام كاملة وذات مغزى، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأضاف ميلر، أن الولايات المتحدة ستعمل بنشاط على دعوة الدول الأخرى للسعي في مسار حل الأزمة الأوكرانية على أساس احترام سيادة وسلامة أراضي كييف.