ما مصير «حجج الأوقاف» بعد حريق مبنى الوزارة؟.. مصدر حكومي يوضح

نفى الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، ما تردد بشأن فقدان أي مستندات في الحريق الذي نشب بمبنى وزارة الأوقاف القديم، السبت الماضي، وذلك في تصريحات خاصة لـ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»،

مصير حجج الأوقاف بعد حريق مبنى الوزارة

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مصير حجج الأوقاف بعد حريق مبنى الوزارة، موضحا ما يلي.

- لا صحة لما تردد بشأن فقدان أي حجج أو مستندات أو ملفات للوزارة بسبب الحريق.

- وزير الأوقاف أحال واقعة الحريق إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في أسباب اندلاعه.

- جميع حجج الوقف جرى نقلها بالكامل إلى مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية قبل الحريق.

- الوزارة انتقلت بالكامل إلى العاصمة الإدارية بداية يوليو الماضي.

- نحتفظ بنسخ ورقية ورقمية من حجج الوقف ضمانا لصيانتها وحفظها.

- حجج الوقف مؤمنة بالكامل.