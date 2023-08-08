إصابة شخصين في تصادم 3 سيارات على طريق «سفاجا- قنا»

شهد طريق سفاجا قنا، صباح اليوم، حادث تصادم 3 سيارات نقل وميكروباص وتريلا، أسفر عن إصابة شخصين، وجرى إبلاغ مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

حادث طريق سفاجا قنا

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالكيلو 20 طريق سفاجا قنا، وعلى الفور، جرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور شادي باسم مدير مرفق الإسعاف، بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة شخصين بإصابات متفرقة تباينت بين كسور وجروح وسحجات، وترواحت بين متوسطة وخطيرة، َوجرى نقلهما إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وجار المتابعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الغردقة

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم اليوم، بين أتوبيس نقل ركاب لإحدى الشركات الخاصة مع سيارة مواد بترولية بطريق رأس غارب الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وعمل الإسعافات الأولية، وجارِ خروجهم فور تحسن حالتهم.