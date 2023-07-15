إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق «سفاجا - الغردقة»

شهد طريق سفاجا الغردقة حادث تصادم 3 سيارات بطريق الغردقة - سفاجا أسفر عن إصابة 7 أشخاص وعلى الفور جرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق سفاجا الغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارات ربع نقل وملاكي وميكروباص، بالكيلو 14 طريق سفاجا الغردقة، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل نقل 5 مصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقى الإسعافات الأولية، فيما رفض 2 آخرين الانتقال للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حوادث طرق البحر الأحمر

وشهد طريق مرسى علم الشلاتين جنوب البحر الأحمر حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفرت عن إصابة شخصان تم نقلهما إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.