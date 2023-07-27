مصرع شخص وإصابة آخر في حادثين على طريق سفاجا بالغردقة

لقي شخص مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي على طريق سفاجا الغردقة، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، وجرى استدعاء سيارتين إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة مكادى بطريق الغردقة سفاجا، وعلى الفور جرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بسيارة اسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عمرو أنور مصطفى 31 سنة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى سفاجا تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

إصابة شخص في حادث بسفاجا

أصيب شخص في العقد الثالث من العمر اليوم الأربعاء إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية، بمدينة سفاجا، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.