افتتاح «الحضّان الخيري» للرضع بتكلفة 5 ملايين جنيه في كفر الشيخ

افتتح المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحضّان الخيري للأطفال الرضع، بقرية الحمراوي، اليوم الثلاثاء، الذي جرى إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه، ليقدم خدمات مجانية للقرية والقرى التابعة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

توفير الحضّان الخيري للأطفال غير القادرين

ووجّه «موافي»، الشكر لأهالي قرية الحمراوي، لما قدموه من أعمال الخير للأطفال الرضع في توفير الحضّان الخيري لغير القادرين، وأبلغهم تحيات محافظ كفر الشيخ على العمل الجليل.

حالات يوضع بها الأطفال داخل الحضّانة

وفي وقت سابق، حدّدت وزارة الصحة والسكان، الحالات التي يجب أن يوضع بها الأطفال داخل الحضّانة، لتوفر لهم التدفئة والتغذية ويستطيع الأطباء متابعة حالتهم على مدار الـ 24 ساعة، وهي كالتالي:

1- يدخل الطفل الحضّانة في حالة نقص حجم الوليد عن 2.5 كيلوجرام عند الولادة.

2- الطفل المبتسر الذي يُعاني من ضيق التنفس ومشكلات نمو الرئتين، وتعاني كلتا الحالتين من متلازمة ضيق التنفس لحديثي الولادة.

3- الطفل الذي يُعاني من ارتفاع في نسبة الصفراء أو يحتاج لعلاج ضوئي ولعمل تحاليل لمعرفة سبب هذا الارتفاع.

4- الطفل الذى يُعاني من عيوب خلقية جسيمة كالناسور الخلقي ما بين المريء والقصبة الهوائية، مما يؤدى لنزول اللبن في أثناء الرضاعة إلى الرئتين فيعيق التنفس.

5- الطفل الذي يزيد وزنه على 4.5 كيلوجرام.

6- الأطفال الذين يولدون لأمهات تُعاني من السكر أثناء فترة الحمل، فيجب متابعتهم وإدخالهم الحضّانة للاطمئنان على مستوى السكر في أجسامهم بعد ولادتهم مباشرة.