«صحة كفر الشيخ» تطلق دورة تدريبية عن خدمات الأمومة والطفولة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ انطلاق الدورة التدريبية الخاصة بخدمات الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية بالاشتراك مع الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار فعاليات الدورة التدريبية حتى الخميس المقبل

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه بالتعاون مع الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لخدمات الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية، وسوف تستمر حتى الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس 2023.

رفع كفاءة العاملين في مجال الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية

وأكدت إلهام محمد محمود، أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة العاملين في مجال الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.