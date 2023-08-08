انطلاق الجلسات التخصصية للمحور المجتمعي بالأكاديمية الوطنية للتدريب

بدأت الجلسات التخصصية، التي تعقد اليوم الثلاثاء، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مخرجات قضايا المحور المجتمعي، التي تم التوصل إليها في الجلسات العامة خلال الأسابيع الماضية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين في هذا الملف.

قضايا المحور المجتمعي في جلسات تخصصية

وتناقش الجلسات التخصصية، اليوم، قضايا التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي للمحور المجتمعي، وتشخيص الحالة السكانية في مصر، وتحسين الخصائص السكانية ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعي، وذلك خلال جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

المشاركون في الجلسات المغلقة

ويشارك في الجلسات التخصصية المغلقة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والقوى الوطنية المعنية بهذا الملف، بهدف بحث مخرجات ومقترحات وتوصيات الجلسات العامة، وذلك قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي بدوره سيرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للنظر فيها وبحث آلية تنفيذها.

وشهد مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس، جلستان متخصصتيان بعنوان «الهوية الوطنية»، ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، و«النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية»، ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.