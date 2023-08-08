الحوار الوطني يبحث مخرجات لجنتي التعليم والقضية السكانية اليوم

تستضيف الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، الجلسات التخصصية للحوار الوطني، المقرر أن تناقش قضايا المحور المجتمعي، والمخرجات التي توصلت إليها الجلسات العامة.

وتعقد اليوم جلستين تخصصتين بالتوازي، لمناقشة قضايا المحور المجتمعي في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، على أن تبدأ الجلستين من الساعة 12 ظهرا، وتختص إحدى الجلسات بمناقشة قضايا لجنة التعليم، بينما تناقش الأخرى القضية السكانية، بحسب ما أعلنته إدارة الحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك.

الجلسات التخصصية لقضايا المحور المجتمعي

ويحضر الجلسات التخصصية مجموعة من الخبراء والمتخصصين والقوى الوطنية المعنية بهذا الملف، لبحث المخرجات والمقترحات التي خرجت من الجلسات العامة، ويتم بعدها رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، للنظر في هذه المخرجات من اللجان المتخصصة، ليتم في النهاية رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنظر فيما يمكن تنفيذه منها.

الحوار الوطني

واستضاف مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس، جلستين متخصصتين بعنوان «الهوية الوطنية»، ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، و«النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية»، ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي، والتي تم مناقشتها وطرحها خلال جلسات الحوار العامة التي عقدت خلال الأيام الماضية بحضور الأحزاب والقوى الوطنية المعنية بهذا الملف.