«بيت الروبي» لـ كريم عبدالعزيز يحقق 455 ألف جنيه بدور العرض أمس

استطاع فيلم «بيت الروبي» أن يحقق أمس بدور العرض 455 ألف جنيه في دور العرض، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز، وكرم محمود عبدالعزيز.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم بيت الروبي احتل المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، وقد تخطى فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبدالعزيز حاجز الـ100 مليون جنية إيرادات، وذلك منذ أول يوم عرضه.

أبطال فيلم بيت الروبي

العمل من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

أحداث فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم «بيت الروبي» حول تغير أحوال إبراهيم الروبي الذي اعتاد العيش بهدوء في منطقة ساحلية بصحبة زوجته وطفليه، عندما يأتي شقيقه الصغير لزيارته ويقرر اصطحابه للقاهرة، وتقابلهما أزمات صعبة وذلك في إطار كوميدي.