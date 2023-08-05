737 ألف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ 736 ألفا و485 جنيها، وتراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بعد تصدره المركز الأول على مدار 6 أسابيع عرض، وتصدر القائمة فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي بإيرادات أمس أكثر من مليون و700 ألف، والمركز الثاني فيلم ع الزيرو بإيرادات أكثر من مليون و170 ألفا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق كريم محمود عبد العزيز، من خلال فيلم بيت الروبي إيرادات تقدر بنحو 118 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 21 يونيو الماضي وتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، على مدار 6 أسابيع عرض.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية ويمتلك منزلًا يطل على البحر، ويستمتع بحياته الهادئة بعيدًا عن الصخب، ولكن تنقلب هذه الحياة رأسًا على عقب، بمجرد زيارة شقيقه الصغير الذي يقرر أن يطحبه معه إلى القاهرة، لتحدث له مفاجأة لم تخطر له على بال.