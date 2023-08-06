نصف مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي خلال 24 ساعة

جاءت إيرادات فيلم بيت الروبي، في شباك تذكر السينما أمس السبت بـ523 ألفا و679 جنيها، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

وحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، اقتربت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي من 119 مليون جنيه، على مدار 6 أسابيع عرض في السينما، تصدّر خلالها المركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام اليومية.

إيرادات فيلم بيت الروبي

ويعد فيلم بيت الروبي، العمل الثالث للفنان كريم عبدالعزيز، الذي تجاوزت إيراداته حاجز الـ100 مليون جنيه، حيث حقق ذلك في فيلمي كيرة والجن مع أحمد عز وهند صبري، والفيل الأزرق 2 مع نيللي كريم.

قصة فيلم بيت الروبي

خلال قصة فيلم بيت الروبي، تتغير أحوال إبراهيم الروبي الذي اعتاد العيش بهدوء في منطقة ساحلية بصحبة زوجته وطفليه، عندما يأتي شقيقه الصغير لزيارته ويقرر اصطحابه للقاهرة، وتقابلهما أزمات صعبة وذلك في إطار كوميدي.