482 ألف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي خلال 24 ساعة

يستمر فيلم «بيت الروبي» في تحقيق إيرادات مرتفعة، وذلك خلال عرضه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بلغت إيرادات فيلم بيت الروبي في شباك تذكر السينما أمس الأحد بـ482 ألفا و351 جنيها، ليحتل المركز الثالث بين الأفلام المنافسة.

والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم «بيت الروبي» حول تغير أحوال إبراهيم الروبي الذي اعتاد العيش بهدوء في منطقة ساحلية بصحبة زوجته وطفليه، عندما يأتي شقيقه الصغير لزيارته ويقرر اصطحابه للقاهرة، وتقابلهما أزمات صعبة وذلك في إطار كوميدي.

وتخطى فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز حاجز الـ100 مليون جنية إيرادات، وذلك منذ أول يوم عرضه.