قطع المياه في عدة مناطق بالدقهلية لمدة 10 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب في بعض مناطق مركز نبروة غدًا لمدة 10 ساعات، بسبب القيام ببعض أعمال ربط في خط نبروة الجديد.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قطع المياه من المقرر أن تشهده قرى نبروه، وكفر الأبحر، وبانوب والعزب غدا، بداية من الساعة 9.00 صباحا، وحتى الساعة 7 من مساء نفس اليوم.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وحددت الشركة أنه يجري قطع المياه بسبب إجراء ببعض الأعمال الخاصة بربط خط طرد محطتي مياه نبروه الجديدة ومحطة مياه نبروه 2 بقطر 10 بوصات، مما يتسبب في قطع المياه لمدة 10 ساعات على أن تعود بعد الانتهاء من الأعمال.

كما أشارت إلى قطع المياه أيضًا في بعض المناطق بمركز بلقاس، موضحة أن القطع يستمر لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء، موضحة أنه يجري قطع مياه الشرب عن كل من قرى الوحدة المحلية بالستاموني، وقرى الوحدة المحلية بالحفير والأمل التابعة لمركز بلقاس، وذلك بسبب القيام بأعمال ربط الخزان الأرضي بمرفق مياه جاليا النقالي.

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات المتواجدة في مناطق القطع بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.