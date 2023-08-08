مصروفات طب بيطري سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، يهتم بها الآلاف من الطلاب الناجحين في مرحلة الثانوية العامة للشعبة العلمية، خاصة بعد ظهور النتيجة على مستوى أنحاء الجمهورية، وإعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وبينها سوهاج، التي بدأت بها أعمال التنسيق منذ السبت الماضي.

تنشر «الوطن»، فيما يلي، مصروفات طب بيطري سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم.

مصروفات طب بيطري سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

وبلغت مصروفات طب بيطري سوهاج للعام الجديد 800 جنيه في العام الماضي، بحسب الموقع الرسمي للكلية، وسيتم إعلان مصروفات هذا العام عقب التنسيق وبدأ التقديم إلى الكلية.

تنسيق طب بيطري سوهاج

وجاء تنسيق طب بيطري سوهاج في العام الماضي، 358 درجة للمرحلة الأولى، حسب ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي.

كم تضم طب بيطري سوهاج العديد من الأقسام منها

قسم التشريح والأجنة.

قسم الهستولوجيا.

قسم التوليد والتناسليات.

قسم الفسيولوجي.

قسم سلوكيات الحيوان ورعايته.

قسم الميكروبيولوجيا.

قسم الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية.

قسم الرقابة الصحية علي الأغذية.

الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم طب بيطري سوهاج

جاءت الأوراق والشروط المطلوبة لالتحاق بكلية طب بيطري سوهاج، بحسب الموقع الرسمي للكلية كالتالي:

ـ أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

ـ أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و3 صور منها

ـ نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور فقط.

ـ بطاقة الترشح و3 صور منها.

ـ نموذج 6 جند للذكور من قسم الشرطة التابع له الطالب، أو7 جند حالة الفقد الـ6 جند.

ـ 8 صور شخصية حديثة للطالب.

ـ دوسيه بلاستيك.

ـ 80 جنيهًا عن كل مادة قيمة الكتاب الإلكتروني.

ـ شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا شرط أساسي لطلاب الانتظام فقط.

ـ استمارة توقيع الكشف الطبي على الطلاب انتظام فقط.