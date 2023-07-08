معهد التناسليات الحيوانية و«الطب البيطري» بجامعة بدر يوقعان بروتوكول تعاون

وقع الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، على بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل عبدالخالق عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر، للتعاون في التدريب الصيفي لطلاب الكلية داخل الأقسام المختلفة بالمعهد، وكذلك اشتراك الخريجين من الكلية في الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المعهد مثل الفحص بالموجات الصوتية والمناظير التشخيصية والجراحية والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، وتشخيص الأمراض التناسلية والبرامج المختلفة لتجميد السائل المنوي وتجميع وتجميد البويضات خصوصا في الخيول العربية والأجنبية وكذلك السلالات المتميزة من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

تقديم المشاريع البحثية التطبيقية للجهات المانحة

كما شمل البروتوكول أيضا التعاون المشترك بين الجانبين في عقد المؤتمرات العلمية المشتركة والندوات وورش العمل وتقديم المشاريع البحثية التطبيقية للجهات المانحة ودعم تبادل الخبرات، علاوة على المشاركة في القوافل البيطرية المجانية التي تساهم في تقديم الخدمات البيطرية لصغار المربيين والقري الأكثر احتياجا؛ مما يساهم في نقل الخبرات العلمية والعملية بين الباحثين من الجانبين.

تطوير مهنة الطب البيطري

من الجدير بالذكر أن كلية الطب البيطري جامعة بدر أبرمت بروتوكولات تعاون مع كليات الطب البيطري والمعاهد البحثية المتخصصة في علوم الطب البيطري المختلفة في ألمانيا ورومانيا والنمسا، وأن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، هو أول مؤسسة علمية بحثية في مصر يتم إبرام بروتوكول تعاون معها من قبل جامعة بدر؛ مما يؤكد مدى التطور العلمي والمهارات العملية التي يتمتع بها الباحثين بالمعهد، وكذلك الإمكانات التي تتمتع بها المعامل المختلفة والتي تهدف جميعها إلى تطوير مهنة الطب البيطري في جمهورية مصر العربية، والذي يؤدي بدورة إلى تطوير الثروة الحيوانية والمحافظة على صحة وسلامة الحيوان والإنسان، كما يمثل هذا البروتوكول إضافة إلى العديد من البروتوكولات التي ابرمها المعهد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وقطاع الامن الغذائي وإدارة الخدمات البيطرية التابعين للقوات المسلحة وكذلك مستشفي مرتفعات الشرطة للخيول التابعة لاكاديمية الشرطة.