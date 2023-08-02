كلية الطب البيطري، من أبرز وأهم الكليات المعنية بالحيوان من الناحية البيولوجية، وتوجد في مختلف الجامعات، كاد لا تخلو جامعة من كلية طب بيطري داخل حرمها، وبعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق المرحلة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، يكثر التساؤل حول كل ما تريد معرفته عن كلية الطب البيطري والأوراق المطلوبة للتقديم.

كلية الطب البيطري

وبحسب ما أوضحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، فـ كلية الطب البيطري، عدد سنوات الدراسة بها 5 سنوات، والطالب الخريج نها، يحصل على شهادة البكالريوس في الطب البيطري.

مواد كلية الطب البيطري

وكشفت مواقع كليات الطب البيطري بمختلف الجامعات، على الإنترنت، عن مواد كلية الطب البيطري، وهي كالآتي:

- الطبيعة.

- الكيمياء «العضوية وغير العضوية».

- علم النبات.

- علم الحيوان.

- سياسة الحيوان.

- علم الوراثة.

- علم النبات الزراعي.

- تشريح الحيوان.

- علم وظائف الأعضاء للحيوان.

- الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية الحيوانية.

- علم باتولوجيا الحيوان.

- علم بكتيريولوجيا أمراض الحيوان.

- علم طفيليات الحيوان.

- تربية الحيوان.

- الأقربازين وفن تركيب العقاقير والسموم.

- الطب الباطني والأمراض المعدية للحيوان.

- جراحة الحيوان.

- الطب الشرعي للحيوان.

- فحص اللحوم والأسماك والمخلفات الحيوانية.

أقسام كلية الطب البيطري

وجاءت أقسام كلية الطب البيطري كالآتي:

- قسم السلوكيات ورعاية الحيوانات والدواجن

- قسم طب الحيوان

- قسم الأمراض المشتركة.

- قسم طب الطيور والأرانب.

- قسم التشريح والأجنة.

- قسم صحة الحيوان والدواجن والصحة البيئية

- قسم الفيسيولوجيا.

- قسم الكيمياء الحيوية.

- قسم الميكروبيولوجي.

- قسم الطفيليات.

مصاريف كلية الطب البيطري

وبحسب ما ذكرته جامعة الإسكندرية، بلغت مصاريف كلية الطب البيطري للطلاب المصريين، كالآتي:

- مصروفات المستوى الأول، ذكور 1635 جنيها وإناث 1625 جنيها.

- مصروفات المستوى الثاني، 1615 جنيها.

- مصروفات المستوى الثالث 970 جنيها.

- مصروفات المستوى الرابع 590 جنيها.

- مصروفات المستوى الخامس 740 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب البيطري

وحددت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب البيطري، وجاءت كالآتي:

- شهادة أصل الثانوية العامة، أم مستخرج منها.

- شهادة ميلاد أصلية.

- 11 صورة 4 x 6 خلفية بيضاء.

- استمارة تجنيد 6 جند للذكور.

- استمارة تجنيد 2 جند للذكور.

- صورة من بطاقة التعريف.

- الكشف الطبي مختوم من القطاع الطبي بوزارة التعليم العالي، بأن الطالب لائق طبيا.