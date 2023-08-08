تحذيرات للمصطافين من ارتفاع الأمواج في 5 شواطئ.. «بلاش نزول للبحر»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين في 5 مدن ساحلية من منخفض الهند الموسمي والذي يضرب البلاد، إذ تنشط الرياح على مسطح البحر الأبيض المتوسط، اعتبارا من اليوم ليصل ارتفاع الأمواج من متر ونصف حتى مترين ونصف.

استمرار نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

ويستمر نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى السبت المقبل ليزداد ارتفاع الأمواج ليصل من 2 لـ3 أمتار على كلا من شواطئ «مطروح -العلمين، والإسكندرية، وبلطيم، ودمياط»، لذا توجب على جموع المصطافين توخي الحيطة والحذر جراء ارتفاع حالة الأمواج خلال تلك الأيام.

تحذيرات للمصطافين في مصيف بلطيم

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ لـ«للوطن» ضرورة اتباع تعليمات المنقذين على الشواطئ، نظرا إلى ارتفاع حالة الأمواج حسبما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية.