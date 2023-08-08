الفريق مميش: قناة السويس الجديدة سبب زيادة الإيرادات لـ9.4 مليار دولار

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات البحرية، إن قناة السويس الجديدة، أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الإيرادات إلى 9.4 مليار دولار، بحسب إحصائية العام المالي 2022-2023.

وأضاف «مميش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 8 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، أن القناة كانت تشهد متوسط عبور بين 35 و38 سفينة يومياًن مشيراً إلى أنها وصلت حالياً لـ97 سفينة في اليوم الواحد، وفي بعض الأيام 107 سفين، وهو ما ضاعف الإيرادات التي تجاوزت 9.4 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي.

«مميش»: أنجزنا المشروع في 11 شهرا فقط

وقال الفريق مهاب مميش، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على المشروع بعد دراسة دقيقة لكافة التفاصيل الخاصة به، ودراسة البعد الأمني للمشروع مع جميع قادة الأسلحة للقوات المسلحة المصرية: «بفضل الله، نجحنا في إنجاز المشروع في 11 شهرا فقط، وقبل المدة الزمنية المحددة، وأبحرت في قناة السويس الجديدة يوم 24 يوليو، رفقة كبير مرشدي هيئة قناة السويس».

زيادة عمق قناة السويس الجديدة

وأشار إلى أنه بالتزامن مع حفر قناة السويس الجديدة، جرى العمل على زيادة عمقها إلى 24 مترًا، وهو مايسمح بمرور السفن الضخمة، أخذاً في الاعتبار تطور صناعة السفن وزيادة أحجامها في الفترة الماضية، خاصة سفن الحاويات.

وتابع: «في أول تجربة للعبور، كان لدينا تخوفا من الشحوط أو حدوث أي طارئ، ومع بدء الدخول للقناة ظهر عمقها على أجهزة السفينة وكان 27 مترا، وهو ما ساعد على زيادة الاطمئنان ونجاح العبور».